कश्मीर में भाजपा नेता की हत्या की चौतरफा निंदा; PM मोदी बोले, इस तरह की हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जम्मू-कश्मीर में भाजपा नेता की हत्या की निंदा करते हुए कहा कि हिंसा के लिए देश में कोई स्थान नहीं है। दक्षिणी कश्मीर के अनंतनाग जिले में शनिवार रात भाजपा के जिला उपाध्यक्ष गुल मोहम्मद मीर की आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। मोदी ने ट्वीट किया, ''भाजपा के कश्मीरी नेता श्री गुलाम मोहम्मद मीर की हत्या की निंदा करता हूं। जम्मू-कश्मीर में पार्टी को मजबूत करने में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा।" उन्होंने लिखा, ''देश में इस तरह की हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है।"

Strongly condemn the killing of @BJP4JnK leader Shri Ghulam Mohammed Mir. His contribution towards strengthening the party in J&K will always be remembered. There is no place for such violence in our country. Condolences to his family and well-wishers.