पुलिस ने चलाया सत्यापन अभियान
काशीपुरl जिले में अपराधों की रोकथाम एवं कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के उद्देश्य से ऑपरेशन प्रहार के तहत विशेष सत्यापन अभियान चलाया गया
काशीपुर। जिले में अपराधों की रोकथाम एवं कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के उद्देश्य से ऑपरेशन प्रहार के तहत विशेष सत्यापन अभियान चलाया गया। रविवार को मोहल्ला कटोराताल एवं बांसफोड़ान चौकी क्षेत्रों में व्यापक सत्यापन अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान गठित पुलिस टीमों ने किरायेदारों, बाहरी व्यक्तियों एवं संदिग्ध लोगों का गहन सत्यापन किया गया। जांच में बिना पुलिस सत्यापन के किरायेदार रखने वाले 4 मकान मालिकों के खिलाफ उत्तराखंड पुलिस अधिनियम की धारा 83 के अंतर्गत ₹10-10 हजार रूपये के चालान किए गए। इसके अतिरिक्त 8 व्यक्तियों के विरुद्ध उत्तराखंड पुलिस अधिनियम की धारा 81 के अंतर्गत चालानी कार्रवाई की गई।
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