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भारतीय किसान यूनियन के बलविंदर सिंह बने ब्लॉक अध्यक्ष

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, काशीपुर
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काशीपुर में भारतीय किसान यूनियन की बैठक आयोजित की गई, जिसमें नई ब्लॉक कार्यकारिणी का गठन किया गया। बलविंदर सिंह को ब्लॉक अध्यक्ष बनाया गया। एसएमओ अतुल चतुर्वेदी ने किसानों को धान खरीद के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की जानकारी दी। अब हर साल रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं होगी।

भारतीय किसान यूनियन के बलविंदर सिंह बने ब्लॉक अध्यक्ष

काशीपुर। भारतीय किसान यूनियन की मुरादाबाद रोड स्थित नवीन मंडी गेस्ट हाउस में शुक्रवार को बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान काशीपुर की नई ब्लॉक कार्यकारिणी का गठन किया गया। जिसमें बलविंदर सिंह को ब्लॉक अध्यक्ष मनोनीत किया गया। जबकि पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष टीका सिंह सैनी को जिला महासचिव, पूर्व जिला महासचिव बलजिंदर सिंह संधू को कुमाऊं मंडल का उपाध्यक्ष और पूर्व जिला उपाध्यक्ष कल्याण सिंह को वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष के पद पर मनोनीत किया गया। इसके अलावा 25-30 लोगों को संगठन की सदस्यता ग्रहण कराई गई। वहीं बैठक में एसएमओ अतुल चतुर्वेदी ने किसानों को धान खरीद के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि धान खरीद को लेकर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो गई है।

उन्होंने बताया की धान खरीद का रजिस्ट्रेशन एप पर हो रहा है। इससे किसानों को एक बार में पक्का रजिस्ट्रेशन कोड नंबर मिल जाएगा। इस व्यवस्था से हर साल रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं होगी। उन्होंने किसानों से आह्वान किया कि वह समय से अपना रजिस्ट्रेशन कराकर योजना का लाभ ले सकते हैं। यहां पर प्रदेश अध्यक्ष प्रेम सिंह सहोता, प्रदेश महामंत्री दर्शन सिंह देओल, जिला अध्यक्ष शीतल सिंह, जागीर सिंह, दीपक सिंह समेत बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे।

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