बैजनाथ धाम तक निकाली कांवर यात्रा
वाराणसी में मारवाड़ी युवा फाउंडेशन अरिंदम द्वारा रविवार को चार दिवसीय कांवर यात्रा निकाली गई। सदस्य गिरजाघर चौराहा पर एकत्र हुए और भगवान शिव की पालकी के साथ पदयात्रा करते हुए कमच्छा स्थित बैजनाथ धाम पहुंचे। डॉ. दयाशंकर मिश्र ने यात्रा का शुभारंभ किया। कांवरधारी पूरे मार्ग 'बोलबम' के उद्घोष करते रहे।
वाराणसी। मारवाड़ी युवा फाउंडेशन अरिंदम की ओर से रविवार को चतुर्थ कांवर यात्रा निकाली गई। संस्था के सभी सदस्य गिरजाघर चौराहा पर जुटे। भगवान शिव के स्वरूप को पालकी में विराजमान कराया। इसके बाद सभी पदयात्रा करते हुए कमच्छा स्थित काशी के बैजनाथ धाम तक गए। वहां महादेव का विधान पूर्वक पूजन किया। कांवर यात्रा का शुभारंभ आयुष राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. दयाशंकर मिश्र ‘दयालु’ ने किया। पूरे मार्ग भर कांवरधारी बोलबम का उद्घोष करते रहे।
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