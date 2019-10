करवा चौथ 2019: देशभर में करवा चौथ की धूम, इन नेताओं पत्नियों ने भी रखा उपवास

देशभर में आज करवाचौथ की धूम है। जहां सभी महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना लिए उपवास में हैं वहीं कई बड़े नेताओं की पत्नियों ने भी उनके लिए इस पूजा की तैयारी की है। दिल्ली के पीतमपुरा इलाके में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की पत्नी मृदुला प्रधान और भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा की पत्नी मल्लिका नड्डा भी करवाचौथ मना रही हैं।

करवा चौथ पर व्रत रखने वाली हर सुहागिन महिला चांद का दीदार करने का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। जहां कई शहरों में चांद दिखाई पड़ गया है वहीं कई जगह अब भी इसका इंतजार है।

Delhi: Visuals from Pitampura area, as women celebrate #KarvaChauth today. Mridula Pradhan, the wife of Union Minister Dharmendra Pradhan and Mallika Nadda, wife of BJP national working president JP Nadda are also participating in the celebrations here. pic.twitter.com/8lurlJ2cZl