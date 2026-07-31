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बाढ़ पीड़ितों के लिए अभिनेता कार्तिक आर्यन ने एक करोड़ दिए

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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असम में बाढ़ के संकट के बीच अभिनेता कार्तिक आर्यन ने मुख्यमंत्री राहत कोष में एक करोड़ रुपये का योगदान किया है। मुख्यमंत्री हिमंत विश्व सरमा ने इस सराहनीय कदम की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह योगदान असम के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

बाढ़ पीड़ितों के लिए अभिनेता कार्तिक आर्यन ने एक करोड़ दिए

नई दिल्ली, एजेंसी। असम में भीषण बाढ़ के बीच अभिनेता कार्तिक आर्यन ने मदद का हाथ बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री राहत कोष में एक करोड़ रुपये की राशि दी है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी। इसके लिए अभिनेता कार्तिक आर्यन का आभार। वहीं, मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व सरमा ने इसे सराहनीय कदम और समय पर दिए गए सहयोग की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि कार्तिक आर्यन, आपके इस योगदान से बेहद प्रसन्नता हुई। आपका यह सहयोग असम के लोगों की मदद करने में काफी महत्वपूर्ण है।

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