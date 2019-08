करतारपुर कॉरिडोर: तनाव के बीच जीरो प्वाइंट पर आज होगी भारत-पाक वार्ता

कश्मीर मसले को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ने के बावजूद दोनों देशों के अधिकारी शुक्रवार को मिल कर करतारपुर गलियारा परियोजना पर बातचीत करेंगे। पाकिस्तान विदेश कायार्लय के प्रवक्ता मोहम्मद फैजल ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच शुक्रवार को बोर्डर स्थित जीरो प्वाइंट पर तकनीकी बैठक होगी।

Technical meeting between India and Pakistan on Kartarpur Corridor to be held today at the Zero Point of #KartarpurCorridor. https://t.co/sYvY8Io6bd