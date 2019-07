Kartarpur corridor live updates: करतारपुर कॉरिडोर पर भारत-पाक के बीच बैठक आज, वाघा बॉर्डर पहुंचा भारतीय प्रतिनिधिमंडल

करतारपुर कॉरिडोर (Kartarpur Corridor Live Updates) से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए भारत और पाकिस्तान (India Pakistan Talk) के प्रतिनिधि रविवार को अटारी-वाघा सीमा (Attari Wagah Border) पर बैठक (Meeting) करेंगे। इसमें जीरो प्वाइंट पर संपर्क और यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। सरकारी सूत्रों ने भाषा को यह जानकारी दी। यह बैठक पाकिस्तान की सीमा के अंदर अटारी-वाघा सीमा पर होगी। सूत्रों ने बताया कि भारत सुरक्षा पहलुओं से जुड़ी अपनी चिंताओं को भी उठाएगा। भारत ने इससे पहले इस परियोजना पर पाकिस्तान द्वारा नियुक्त कमेटी में एक प्रमुख खालिस्तानी अलगाववादी की मौजूदगी पर अपनी चिंताओं से पाक को अवगत कराया था। उन्होंने बताया, बैठक में करतारपुर गलियारे के स्वरूप और संबद्ध तकनीकी मुद्दों पर चर्चा होगी। सूत्रों ने भाषा को बताया कि इसके अलावा यात्रियों की आवाजाही के लिए जरूरी दस्तावेज, यात्रा के लिए इजाजत पाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या भी बैठक के एजेंडा में होगा।

पढ़ें, Kartarpur Corridor India Pakistan Meeting Live Updates:

10:10 AM: भारतीय प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान में वाघा सीमा पर करतारपुर कॉरिडोर को लेकर होने वाली बातचीत के लिए पहुंचा।

10:00 AM: भारतीय प्रतिनिधिमंडल अटारी बॉर्डर पर पहुंचा। कुछ देर में शुरू होगी करतारपुर कॉरिडोर को लेकर बातचीत।

Amritsar: Indian delegation arrives at Attari border, to hold bilateral meeting with their Pakistani counterparts on #KartarpurCorridor at Wagah (Pakistan). pic.twitter.com/RsQk8Toto0

9:50 AM: वाघा बॉर्डर पर कुछ देर में भारत और पाकिस्तान के बीच करतारपुर कॉरिडर पर बातचीत शुरू होगी। बैठक में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता डॉ. मोहम्मद फैसल की अध्यक्षता में 20 पाकिस्तानी अधिकारी का एक प्रतिनिधिमंडल पहुंचेगा।

India-Pakistan bilateral meeting on #KartarpurCorridor at Wagah (Pakistan) to begin shortly. A delegation of 20 Pakistani official headed by Dr Mohammad Faisal, Spokesperson of Ministry of Foreign Affairs Pakistan to take part in the meeting. https://t.co/Kq1x0uLkYs