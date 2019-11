करतारपुर कॉरिडोर: पहले जत्थे का हिस्सा होंगे सनी देओल, पंजाब CM ऑफिस ने दी जानकारी

गुरुनानक देव के 550वें प्रकाश वर्ष के खास मौके पर पाक स्थित करतारपुर गुरुद्वारे के लिए भारत की तरफ से कॉरिडोर पूरी तरह तैयार है। उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लेकर पंजाब मुख्यमंत्री कार्यालय ने गुरुवार को बताया कि गुरुदासपुर से बीजेपी सांसद सनी देओल भी आधिकारिक जत्थे का हिस्सा होंगे। बता दें कि यह जत्था 9 नवंबर को कॉरिडोर के उद्धाटन कार्यक्रम में शामिल होगा।

बता दें कि इससे पहले केंद्र सरकार ने करतारपुर साहिब जाने वाले पहले जत्थे की सूची कर चुका है। जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी उन 575 लोगों में शामिल हैं जो करतारपुर गलियारे के जरिये पाकिस्तान में गुरुद्वारा दरबार साहिब जाने वाले पहले जत्थे का हिस्सा होंगे। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल और पंजाब के सांसद और विधायक भी इस समूह का हिस्सा होंगे।

ऐसी जानकारी मिली है कि पाकिस्तान ने एसजीपीसी (शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी) और डीएसजीएमसी (दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी) के प्रतिनिधियों के साथ पंजाब सरकार की अगुवाई वाले समग्र प्रतिनिधिमंडल को 'अखंड पाठ (पवित्र ग्रंथ का संपूर्ण पाठ) और ननकाना साहिब में 'नगर कीर्तन आयोजित करने से मना कर दिया था।

Punjab Chief Minister's Office (CMO): Gurdaspur MP, Sunny Deol (file pic) to also be a part of the official 'jatha' that will attend the inauguration of the #KartarpurCorridor, on 9th November. pic.twitter.com/2ZcH0cpAkv