Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

गौ माता को राज्य माता घोषित किया जाए

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, काशीपुर
Follow us on Google News
share

काशीपुर। करणी सेना उत्तराखंड ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र भेजकर गौ माता को उत्तराखंड में राज्य माता घोषित करने और उनके संरक्षण के लिए ठोस क

गौ माता को राज्य माता घोषित किया जाए

काशीपुर। करणी सेना उत्तराखंड ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र भेजकर गो माता को उत्तराखंड में राज्य माता घोषित करने और उनके संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है। गुरुवार को करणी सेना के जिलाध्यक्ष ठा. शिवम चौहान ने सीएम को भेजे पत्र में कहा है कि उत्तराखंड देवभूमि और तपोभूमि है, जहां गो माता को केवल पशु नहीं बल्कि पूजनीय दर्जा प्राप्त है। इसके बावजूद गोवंश की दुर्दशा और उन पर अत्याचार की घटनाएं चिंताजनक हैं। करणी सेना ने स्पष्ट किया है कि यदि 1 अगस्त 2026 तक इस संबंध में कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया, तो संगठन के कार्यकर्ता ऊधमसिंह नगर, नैनीताल, और देहरादून से हरिद्वार पहुंचेंगे।

इसके बाद 2 अगस्त को हरिद्वार को केंद्र बनाकर देहरादून स्थित मुख्यमंत्री आवास के लिए पैदल कूच किया जाएगा।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Kashipur News Karni Sena Uttarakhand अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।