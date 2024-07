133 रुपए का मोमो नहीं पहुंचाए, जोमैटो को देना पड़ा 60 हज़ार का हर्जाना, कंपनी को लगी फटकार

कर्नाटक की एक महिला को 133.25 रुपये के मोमोज डिलीवर न करने पर ज़ोमैटो को 60,000 रुपये देने देने पड़े। एक महिला ने 31 अगस्त 2023 को ज़ोमैटो के ज़रिए मोमोज का ऑर्डर दिया था जो उन्हें कभी मिला ही नहीं।

Jagriti Kumari Fri, 12 Jul 2024 12:41 PM लाइव हिन्दुस्तान,कर्नाटक