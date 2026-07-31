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पानी छोड़ने के निर्देश को बरकरार रखा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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नई दिल्ली में कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (सीडब्ल्यूएमए) की बैठक में कर्नाटक को 3,500 क्यूसेक पानी हर दिन तमिलनाडु को छोड़ने का निर्देश दिया गया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार जल्द ही सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी की बात कही। भाजपा सांसदों ने केंद्रीय मंत्री से कर्नाटक पर दबाव न डालने का आग्रह किया।

पानी छोड़ने के निर्देश को बरकरार रखा

नई दिल्ली, एजेंसी। नई दिल्ली में गुरुवार को हुई कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (सीडब्ल्यूएमए) की बैठक में कावेरी जल विनियमन समिति (सीडब्ल्यूआरसी) की उस सिफारिश को बरकरार रखा गया, जिसमें कर्नाटक को तमिलनाडु के लिए हर दिन 3,500 क्यूसेक पानी छोड़ने का निर्देश दिया गया था। कर्नाटक के अधिकारियों ने कहा कि दिल्ली से लौटने के बाद मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की अध्यक्षता में जल्द ही एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी, ताकि आगे की कार्रवाई पर फैसला किया जा सके। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के साथ बैठक में अगली कानूनी लड़ाई और हमारे पास मौजूद विकल्पों पर भी फैसला किया जाएगा।सीडब्ल्यूआरसी ने 28 जुलाई को कर्नाटक को 29 जुलाई से तमिलनाडु के लिए पानी छोड़ना शुरू करने का आदेश दिया था।

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कर्नाटक ने सीडब्ल्यूआरसी के आदेश के खिलाफ सीडब्ल्यूएमए में अपील दायर की थी।केंद्रीय मंत्री से मुलाकात कीइस बीच, केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद बसवराज बोम्मई के नेतृत्व में भाजपा सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज राष्ट्रीय राजधानी में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से मुलाकात की। उन्होंने केंद्र से आग्रह किया कि वह सीडब्ल्यूआरसी के पानी छोड़ने के आदेश को लागू करने के लिए कर्नाटक पर दबाव न डाले।

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