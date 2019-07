Karnataka Crisis: अयोग्य करार दिए जांएगे बागी विधायक और उनकी राजनीतिक समाधि बनेगी- सिद्धारमैया

कर्नाटक में चल रही सियासी खींचतान और कुमारस्वामी सरकार के शक्ति परीक्षण के बीच पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने कर्नाटक भाजपा पर करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा, '25 करोड़ रुपए, 30 करोड़ रुपए और 50 करोड़ रुपए कहां से आ रहे हैं? वे (बागी विधायक) अयोग्य करार दिए जाएंगे। उनकी राजनीतिक समाधि बन जाएगी।'

'2013 की हार के बाद कौन गड़बड़ी कर रहा है। जिन लोगों ने अभी त्यागपत्र दिया है उनके साथ भी आगे यही होने वाला है।'

उन्होंने कहा कि होलसेल व्यापार एक समस्या है। यदि एक या दो सदस्य की खरीद फरोख्त होती तो समस्या नहीं होती। जो विधायक छोड़कर जा चुके हैं वे इस होलसेल के व्यापार में शामिल हैं।

इसी बीच कांग्रेस सदस्यों ने बेंगलुरु शहर के रेसकोर्स अपार्टमेंट के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं का आरोप था कि आरोपी विधायक यहां आए हुए हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच किस तरह से धक्कामुक्की होती रही।

#WATCH Karnataka: Congress workers protest outside an apartment on Race Course road in Bengaluru alleging that independent MLAs have been lodged here. pic.twitter.com/sNyTnr6bZR