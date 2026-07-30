पानी छोड़ने के निर्देश को बरकरार रखा

नई दिल्ली, एजेंसी। नई दिल्ली में गुरुवार को हुई कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (सीडब्ल्यूएमए) की बैठक में कावेरी जल विनियमन समिति (सीडब्ल्यूआरसी) की उस सिफारिश को बरकरार रखा गया, जिसमें कर्नाटक को तमिलनाडु के लिए हर दिन 3,500 क्यूसेक पानी छोड़ने का निर्देश दिया गया था। कर्नाटक के अधिकारियों ने कहा कि दिल्ली से लौटने के बाद मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की अध्यक्षता में जल्द ही एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी, ताकि आगे की कार्रवाई पर फैसला किया जा सके। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के साथ बैठक में अगली कानूनी लड़ाई और हमारे पास मौजूद विकल्पों पर भी फैसला किया जाएगा।सीडब्ल्यूआरसी ने 28 जुलाई को कर्नाटक को 29 जुलाई से तमिलनाडु के लिए पानी छोड़ना शुरू करने का आदेश दिया था।