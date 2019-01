Karnataka: शिवकुमार स्वामी का 111 साल की उम्र में निधन, तीन दिन का राजकीय शोक घोषित

Karnataka: कर्नाटक के सिद्धगंगा मठ के महंत शिवकुमार स्वामी का 111 साल की उम्र में निधन हो गया। वह पिछले कुछ दिनों से गंभीर रूप से बीमार चल रहे थे। कल शाम साढ़े चार बजे उनका अंतिम संस्कार होगा।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने सोमवार को बताया- 'तुमकुरू स्थित सिद्धगंगा मठ के महंत श्री शिवकुमार स्वामी जी का सोमवार को 11:44 बजे देहावसान हो गया है, अंत्येष्टि 22 जनवरी को शाम 4:30 बजे की जाएगी। 111-वर्षीय स्वामी जी पिछले 15 दिन से वेन्टिलेटर पर थे।'

Karnataka CM HD Kumaraswamy: State government declares a three-day state mourning and one day holiday for all schools, colleges and government offices on the demise of Siddaganga Math seer Sri Shivakumara Swamiji. pic.twitter.com/EHWrUtWDaW

शिवकुमार स्वामी के निधन के बाद मठ में उनके अंतिम दर्शन के लिए भक्त पहुंचने लगे हैं।

निधन के चलते कर्नाटक सरकार ने तीन दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। साथ ही स्कूल, कॉलेज और सरकारी कार्यालयों में एक दिन की छुट्टी का ऐलान किया गया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर शिवकुमार स्वामी को श्रद्धांजलि दी।

I have had the privilege to visit the Sree Siddaganga Mutt and receive the blessings of His Holiness Dr. Sree Sree Sree Sivakumara Swamigalu.



The wide range of community service initiatives being done there are outstanding and are at an unimaginably large scale. pic.twitter.com/wsmRp2cERd