कर्नाटक संकट: बागी कांग्रेस विधायकों ने बदला ठिकाना, मुंबई से अब गोवा रवाना

कर्नाटक सरकार पर जारी संकट में हर पल नई कड़ी जुड़ती जा रही है। अब खबर आ रही है कि पद और पार्टी से इस्तीफा देकर कर्नाटक से मुंबई के सोफिटेल होटल में ठहरे बागी विधायकों को गोवा ले जाया जा रहा है। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक सभी बागी विधायक मुंबई सो गोवा के लिए रवाना हो गए हैं।

इससे पहले कर्नाटक कांग्रेस-जद (एस) विधायकों के मुंबई के बांद्रा कुर्ला स्थित सोफिटेल होटल में ठहराव के दौरान राज्य के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उनपर निगरानी रखी हुई थी। इस दौरान भाजपा नेताओं ने दावा किया था कि कुछ और बागी विधायक इस समूह में शामिल हो सकते हैं।

