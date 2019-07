karnataka political crisis: बेंगलुरु में महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक से पहले विधान सुधा के आसपास धारा 144 लागू

कर्नाटक में सत्तारूढ़ जद(एस)...कांग्रेस की गठबंधन सरकार के कई विधायकों के इस्तीफा देने के बाद उत्पन्न संकट के मद्देनजर गुरुवार को होने वाली महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक से पहले पुलिस आयुक्त आलोक कुमार ने विधान सुधा के आसपास धारा 144 लगाने का आदेश दिया है।



धारा 144 लागू होने से विधान सुधा के आसपास दो किलोमीटर तक के दायरे में पांच से अधिक लोग इकट्ठे नहीं हो सकते और ना ही किसी प्रकार का कोई प्रदर्शन यहां किया जा सकता है। पुलिस आयुक्त ने खुफिया जनकारी के आधार पर बुधवार की रात यह आदेश जारी किया।

यह निषेधात्मक आदेश ऐसे समय में लागू किया गया है जब मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी 16 विधायकों के कांग्रेस-जद(एस) गठबंधन सरकार से समर्थन वापस लेने के बाद गुरुवार को कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक करने जा रहे हैं।

इसी बीच आज डीके शिवकुमार मीडिया के सामने आए और बताया कि प्रकार से मुंबई के होटल में उनकी बुकिंग रद्द की गई।

#Karnataka Min&Congress leader DK Shivakumar at Kumara Krupa Guest House in Bengaluru: Since the hotel ppl in Mumbai y'day rejected my reservation after making me stand for hrs together,I've asked my legal ppl to look into it. I'll have to take a legal remedy to protect my rights pic.twitter.com/dDXxpWQKbH