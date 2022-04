PSI भर्ती घोटाला: BJP नेता दिव्या हागरागी पुणे से अरेस्ट, पति की गिरफ्तारी के बाद हो गईं थी फरार

रिपोर्ट के मुताबिक, दिव्या कलबुर्गी में एक शैक्षणिक संस्थान, ज्ञान ज्योति संस्थान चलाती हैं, और कलबुर्गी में भाजपा की महिला इकाई की अध्यक्ष थीं। घटना के सामने आने के बाद पार्टी ने उनसे दूरी बना ली।

