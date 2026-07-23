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कर्नाटक: घरेलू सिलेंडर धमाके में 20 से अधिक श्रमिक घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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- ज्यादातर श्रमिक बिहार और पश्चिम बंगाल के, पीजी के कमरे में हुआ धमाका

कर्नाटक: घरेलू सिलेंडर धमाके में 20 से अधिक श्रमिक घायल

अनेकल, एजेंसी। कर्नाटक के अनेकल तालुक में गुरुवार सुबह एक पीजी में घरेलू सिलेंडर धमाके में 20 से अधिक प्रवासी श्रमिक गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा सुबह लगभग छह बजे हुआ। पुलिस ने बताया कि पीजी में अन्य राज्यों से आए 20 से अधिक प्रवासी रह रहे थे, जिनमें अधिकांश श्रमिक बिहार और पश्चिम बंगाल के बताए गए थे। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि पूरे भवन में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे। पीजी में प्रत्येक कमरे में आठ-आठ लोगों को ठहराया गया था।घायलों को तुरंत आस-पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया। उनकी पहचान सौरव चौधरी, अलावुद्दीन, शांतनुराय, अहीबुल रहमान, सुभ्रत बेहरा और देबाशीष हलदार सहित अन्य के रूप में हुई है।

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घटना की सूचना मिलते ही अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा के कर्मी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि पीजी बिना जरूरी अनुमति और सुरक्षा मानकों का पालन किए संचालित किया जा रहा था या नहीं।

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