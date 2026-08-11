कर्नाटक को रोज 12 हजार क्यूसेक कावेरी जल छोड़ने का निर्देश
कावेरी जल बंटवारे को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच विवाद जारी है। कावेरी जल विनियमन समिति ने कर्नाटक को अगले 15 दिनों तक रोज 12 हजार क्यूसेक कावेरी जल तमिलनाडु के लिए छोड़ने का निर्देश दिया है। इससे पहले भी कर्नाटक को जल छोड़ने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन कर्नाटक पूरी मात्रा नहीं छोड़ रहा है।
नई दिल्ली, एजेंसी। कावेरी जल बंटवारे को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच विवाद के बीच कावेरी जल विनियमन समिति ने मंगलवार को कर्नाटक को बड़ा निर्देश दिया। समिति ने अगले 15 दिनों तक तमिलनाडु के लिए रोज 12 हजार क्यूसेक कावेरी जल छोड़ने को कहा है। यह फैसला समिति की अध्यक्षता विनीत गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण इससे पहले भी कर्नाटक को तमिलनाडु के लिए कावेरी का पानी छोड़ने का निर्देश दे चुका है। CWRC ने 28 जुलाई को कर्नाटक को 29 जुलाई से 15 दिनों तक बिलिगुंडलु में 3,500 क्यूसेक पानी का प्रवाह सुनिश्चित करने को कहा था।
तमिलनाडु का आरोप है कि कर्नाटक ने तय मात्रा में पानी नहीं छोड़ा। राज्य सरकार के अनुसार, 29 जुलाई से 2 अगस्त के बीच बिलिगुंडलु में पानी का प्रवाह 158 से 550 क्यूसेक के बीच रहा।
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