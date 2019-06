कांग्रेस विधायक रोशन बेग को पार्टी ने दिखाया बाहर का रास्ता, हुए सस्पेंड

कर्नाटक के कांग्रेस विधायक रोशन बेग के खिलाफ पार्टी ने बड़ी कार्रवाई की है। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस समिति ने रोशन बेग के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी, जिसे कांग्रेस पार्टी ने स्वीकार कर विधायक रोशन बेग को पार्टी से निलंबित कर दिया है। यह जानकारी समाचार एजेंसी एएनआई ने यह जानकारी दी।

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण विधायक रोशन बेग के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस समिति द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। उन्हें तत्काल प्रभाव से पार्टी से निलंबित कर दिया गया है।

