कर्नाटक के करवड़ में नाव पलटने से 8 लोगों की मौत, 17 को बचाया गया

कर्नाटक के करवड़ में एक नाव के डूबने से कम से कम 8 लोगों की मौत हुई हैं। एएनआई के मुताबिक, नाव में कुल 26 लोग सवार थे। इस घटना के बाद कोस्ट गार्ड्स और मछुआरों ने 8 शवों को पानी से बाहर निकाला है। यह घटना सोमवार सुबह हुई है। राहत एवं बचाव कार्य जारी है। भारतीय नौसेना ने कहा है कि 17 लोगों को बचाया गया है जबकि एक व्यक्ति लापता है।

#UPDATE: Indian Navy corrects its death toll in boat capsize incident of Karwar, Karnataka. Of the 26 persons reported on the boat, 17 people have been rescued, 8 bodies have been recovered & search is on for the one person still missing. pic.twitter.com/bspHIkJjEA