Karnataka Election Results Live Updates: शुरुआती रूझानो में बीजेपी आगे

Karnataka Lok Sabha Election Results Live Updates: दक्षिण भारत का एक अहम राज्य कर्नाटक में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है। देश की 542 सीटों के साथ क लोकसभा चुनाव की 28 सीटों पर गुरुवार सुबह 8 बजे वोटों की गलती शुरू हो गई। शुरुआती रूझानों में बीजेपी, कांग्रेस से आगे चल रही है।

Live Updates:

9.15 AM: कर्नाटक में बीजेपी 25 और कांग्रेस 3 लोकसभा सीटों पर आगे चल रही है।

9.00 AM: कर्नाटक में बीजेपी 22 लोकसभा सीटों पर आगे चल रही है। वहीं कांग्रेस 5 सीटों पर आगे चल रही है।

8.30 AM: शुरुआती रूझानों के अनुसार, बीजेपी कांग्रेस से आगे चल रही है।

8:00 AM: कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों पर सुबह 8 बजे वोटों की गलती शुरू हुई।

7:30 AM: कर्नाटक के कलबुर्गी से बीजेपी प्रत्याशी उमेश जाधव का कड़ा मुकाबला कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से है. जाधव ने कहा कि नरेंद्र मोदी पीएम बनेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि इस सीट से जीत मिलेगी और बीजेपी की सरकार बनेगी।

Umesh Jadhav, BJP candidate from Kalaburagi,Karnataka who is contesting against Congress' Mallikarjun Kharge: Narendra Modi will become the PM. I'm hopeful of winning the seat.After this,within a day or two this coalition govt is going to fall on its own &BJP govt will be formed. pic.twitter.com/s6r2IRSHNW