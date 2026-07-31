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कावेरी नदी से जुड़े आदेश के विरोध में भाजपा का प्रदर्शन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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मांड्या: कर्नाटक में कई नेताओं को कावेरी नदी का पानी तमिलनाडु की ओर छोड़ने के विरोध में हिरासत में लिया गया। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र और पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा भी शामिल थे। भाजपा ने राज्य सरकार को चेतावनी दी है कि पानी न छोड़ा जाए, अन्यथा वे सर्वदलीय बैठक का बहिष्कार करेंगे।

कावेरी नदी से जुड़े आदेश के विरोध में भाजपा का प्रदर्शन

नोट : 13 को कर्नाटक बंद वाली खबर इसी में जोड़ी गई है। कर्नाटक : केआरएस बांध के पास कई नेता गिरफ्तार

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नेताओं की गिरफ्तारी

मांड्या, एजेंसी। भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक के अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र समेत कई नेताओं को शुक्रवार को कावेरी नदी का पानी तमिलनाडु की ओर छोड़ने के विरोध में कृष्णराज सागर (केआरएस) बांध का घेराव करने के लिए मार्च निकाला। इस दौरान उन्हें हिरासत में लिया गया। मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा भी थे। भाजपा ने चेतावनी दी कि राज्य सरकार भरोसा दिलाए कि तमिलनाडु को पानी नहीं छोड़ा जाएगा। पार्टी ने कहा कि ऐसा नहीं करने पर मुख्यमंत्री की रविवार को होने वाली सर्वदलीय बैठक का बहिष्कार किया जाएगा। पार्टी ने सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया है。

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कर्नाटक बंद का आह्वान

13 को कर्नाटक बंद का आह्वान किया

बेंगलुरु, एजेंसी। कन्नड़ समर्थक 13 संगठनों ने शुक्रवार को कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (सीडब्ल्यूएमए) के तमिलनाडु के लिए पानी छोड़ने के निर्देश का विरोध किया है। इस संबंध में कन्नड़ समर्थक वताल नागराज के नेतृत्व में बैठक हुई। नागराज के अनुसार, 13 अगस्त को सुबह छह से शाम छह बजे तक कर्नाटक बंद रखा जाएगा। लोगों से इसमें सहयोग और समर्थन की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि सब मिलकर बेलगावी से चामराजनगर तक बंद को सफल बनाएं।

सामान्य प्रश्न

कर्नाटक में किस घटना के कारण कई नेताओं को गिरफ्तार किया गया?
कावेरी नदी का पानी तमिलनाडु की ओर छोड़ने के विरोध में कई नेताओं को गिरफ्तार किया गया।
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