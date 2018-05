कर्नाटक: कुमारस्वामी ने सोनिया-राहुल गांधी से दिल्ली में की मुलाकात

जेडीएस के नेता एचडी कुमारस्वामी ने सोमवार को यूपीए की प्रमुख सोनिया गांधी और कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी से दिल्ली में मुलाकात की। रिपोर्ट्स के मुताबिक सोनिया और राहुल गांधी के साथ मुलाकात में कुमारस्वामी ने कर्नाटक में सरकार गठन पर चर्चा की। मुलाकात के दौरान जेडीएस के दानिश अली और कांग्रेस के केसी वेनुगोपाल भी मौजूद थे। कुमारस्वामी शाम करीब पांच बजे दिल्ली पहुंचे हैं। दिल्ली पहुंचने के बाद उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती से भी मुलाकात की।

दिल्ली निकले से पहले कुमारस्वामी ने मीडिया से बात करते हुए कहा था, 'मैं नई दिल्ली जा रहा हूं, मैं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी से मुलाकात करूंगा। उनके साथ चर्चा के निष्कर्ष के आधार पर इस पर निर्णय किया जाएगा कि कांग्रेस और जेडीएस विधायकों में से कितने मंत्री बनेंगे।'

#Karnataka CM designate HD Kumaraswamy met Sonia Gandhi and Congress President Rahul Gandhi in Delhi. JD(S) Danish Ali and Congress's KC Venugopal also present. pic.twitter.com/Qqqf3PFJQ4