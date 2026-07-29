केपीएससी भर्ती घोटाले पर कर्नाटक से जवाब मांगा
कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि कर्नाटक लोक सेवा आयोग भर्ती घोटाले की जांच सीबीआई को क्यों नहीं सौंपी जानी चाहिए। जस्टिस एम. नागप्रसन्ना ने याचिका में भ्रष्टाचार के आरोपों और शिकायतों का जिक्र किया, जबकि राज्य लोक अभियोजक को इस मामले पर जवाब देने का निर्देश दिया गया है।
कर्नाटक हाईकोर्ट ने बुधवार को राज्य सरकार से जवाब मांगा कि वह बताए कि कथित कर्नाटक लोक सेवा आयोग (केपीएससी) भर्ती घोटाले की जांच सीबीआई को क्यों नहीं सौंपी जानी चाहिए। जस्टिस एम. नागप्रसन्ना ने चयन प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के याचिकाकर्ताओं के आरोपों को दर्ज किया और कहा कि शिकायत में उम्मीदवारों के चयन के तरीके के बारे में विस्तृत आरोप शामिल थे। कोर्ट ने गौर किया कि याचिकाकर्ताओं ने सीबीआई जांच की मांग की थी और तर्क दिया था कि पिछली जांचों को देखते हुए सीआईडी जांच पर भरोसा नहीं किया जा सकता। राज्य लोक अभियोजक (एसपीपी) को जवाब देने का निर्देश देते हुए कोर्ट ने कहा कि माननीय एसपीपी को यह बताना चाहिए कि इस मामले की जांच सीबीआई को क्यों नहीं सौंपी जानी चाहिए।
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें