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केपीएससी भर्ती घोटाले पर कर्नाटक से जवाब मांगा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि कर्नाटक लोक सेवा आयोग भर्ती घोटाले की जांच सीबीआई को क्यों नहीं सौंपी जानी चाहिए। जस्टिस एम. नागप्रसन्ना ने याचिका में भ्रष्टाचार के आरोपों और शिकायतों का जिक्र किया, जबकि राज्य लोक अभियोजक को इस मामले पर जवाब देने का निर्देश दिया गया है।

केपीएससी भर्ती घोटाले पर कर्नाटक से जवाब मांगा

कर्नाटक हाईकोर्ट ने बुधवार को राज्य सरकार से जवाब मांगा कि वह बताए कि कथित कर्नाटक लोक सेवा आयोग (केपीएससी) भर्ती घोटाले की जांच सीबीआई को क्यों नहीं सौंपी जानी चाहिए। जस्टिस एम. नागप्रसन्ना ने चयन प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के याचिकाकर्ताओं के आरोपों को दर्ज किया और कहा कि शिकायत में उम्मीदवारों के चयन के तरीके के बारे में विस्तृत आरोप शामिल थे। कोर्ट ने गौर किया कि याचिकाकर्ताओं ने सीबीआई जांच की मांग की थी और तर्क दिया था कि पिछली जांचों को देखते हुए सीआईडी जांच पर भरोसा नहीं किया जा सकता। राज्य लोक अभियोजक (एसपीपी) को जवाब देने का निर्देश देते हुए कोर्ट ने कहा कि माननीय एसपीपी को यह बताना चाहिए कि इस मामले की जांच सीबीआई को क्यों नहीं सौंपी जानी चाहिए।

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