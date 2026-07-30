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हाईकोर्ट ने न्यायिक अधिकारी के आचरण पर नाराजगी जताई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक न्यायिक अधिकारी के आचरण पर नाराजगी जताई है, जिन्होंने रोड रेज मामले में सीसीटीवी फुटेज के अनुसार नागरिकों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की। न्यायमूर्ति एम. नागप्रसन्ना ने कहा कि ऐसा व्यवहार न्यायपालिका की गरिमा के खिलाफ है। कोर्ट ने आगे की जांच पर रोक के अंतरिम आदेश दिए हैं।

हाईकोर्ट ने न्यायिक अधिकारी के आचरण पर नाराजगी जताई

बेंगलुरु, एजेंसी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कथित रोड रेज मामले में एक न्यायिक अधिकारी के आचरण पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि सीसीटीवी फुटेज से प्रथम दृष्टया उनका व्यवहार न्यायपालिका की गरिमा के प्रतिकूल प्रतीत होता है। अदालत ने इस आरोप पर भी गंभीर चिंता जताई कि न्यायिक अधिकारी ने अपने पद का कथित तौर पर इस्तेमाल कर नागरिकों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू कराई। न्यायमूर्ति एम. नागप्रसन्ना ने सुनवाई के दौरान सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद कहा कि ऐसा लगता है कि न्यायिक अधिकारी या उनके पति के अहं को ठेस पहुंची, जिसके बाद उन्होंने दोपहिया सवारों का पीछा कर उन्हें रोककर बहस की।

फुटेज में कथित तौर पर मलूर की प्रधान सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गायत्री और उनके पति उनकी निजी कार से आगे निकलने की होड़ करने वाले दोपहिया वाहन सवारों के साथ बहस करते दिखाई दे रहे हैं। अदालत ने कहा कि केवल शिकायतकर्ता के न्यायिक अधिकारी होने के कारण नागरिकों के साथ ऐसा व्यवहार उचित नहीं ठहराया जा सकता। हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश में याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आगे की जांच और कार्यवाही पर रोक लगा दी।

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