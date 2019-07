कर्नाटक के 'नाटक' में फिर ट्विस्ट, राज्यपाल बोले- शाम 6 बजे से पहले बहुमत साबित करें कुमारस्वामी

कर्नाटक में पिछले काफी समय से जारी सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। कुमारस्वामी सरकार के ऊपर बहुमत साबित करने का दबाव है, मगर आज डेढ़ बजे की डेडलाइन को पूरा करने में विफल रही। हालांकि, इस बीच कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई वाला ने एक बार फिर से बहुमत साबित करने की समय सीमा निर्धारित की है। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री कुमारस्वामी से शाम 6 बजे से पहले बहुमत साबित करने को कहा है। राज्यपाल ने फ्लोर टेस्ट की समय सीमा जारी करते हुए कहा कि है कि मुख्यमंत्री कुमारस्वामी शाम 6 बजे से पहले बहुमत साबित करें।

इससे पहले राज्यपाल ने गुरुवार को बहुमत साबित करने की समय-सीमा निर्धारित की थी। राज्यपाल ने कुमारस्वामी को आज दोपहर 1.30 बजे बहुमत साबित करने के लिए कहा था, मगर आज भी इस समय सीमा को पूरा करने में सरकार विफल रही।

Karnataka Governor Vajubhai Vala sends letter to Chief Minister HD Kumaraswamy to prove majority before 6 pm, today. #Karnataka pic.twitter.com/ucjypTE8iy