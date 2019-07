कर्नाटक संकट: कांग्रेस का आरोप, सरकार गिराने के लिए बीजेपी कर रही विधायकों की खरीद

कर्नाटक में राज्य के सत्ताधारी गठबंधन कांग्रेस-जेडीएस के ग्यारह विधायकों की तरफ से शनिवार को दिए गए इस्तीफे के बाद राज्य में नया सियासी संकट पैदा हो गया है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी ने इसमें अपना किसी तरह का हाथ होने से इनकार किया है और नई सरकार के लिए खुद को तैयार बताया तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने उस पर हमला बोला है।

कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भारतीय जनता पार्टी पर अरूणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोर में सरकार को गिराने का आरोप लगाया। इसके साथ ही, उन्होंने कहा कि बीजेपी देश में खरीद-फरोख्त का सिंबल बन गई है।

कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाया कर्नाटक में तोड़फोड़ का आरोप

उन्होंने कहा कि भारतीय लोकतंत्र को नीचा करने का बीजेपी का प्रयास सफल नहीं होगा।

Randeep Surjewala, Congress: A new symbol of horse trading politics has emerged in the country, MODI - Mischievously Orchestrated Defections in India. pic.twitter.com/JqzLi9tFf6