Karnataka floor test live updates: CM कुमारस्वामी ने पेश किया विश्वास मत प्रस्ताव, सदन में BSP विधायक मौजूद नहीं

Karnataka Floor Test LIve Updates: कर्नाटक में सत्तारूढ़ जेडीएस-कांग्रेस सरकार आज (18 जुलाई) विधानसौध में फ्लोर टेस्ट का सामना करने जा रही है। फ्लोर टेस्ट से पहले कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता येदियुरप्पा ने कहा कि हम 101 फीसदी आश्वस्त हैं। उनकी संख्या 100 से कम है और हम 105 हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उनकी हार होगी। फ्लोर टेस्ट के दौरान बसपा विधायक एन महेश सदन में मौजूद नहीं हैं।

फ्लोर टेस्ट के दौरान कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने विधान सौध में कहा कि मैं सिर्फ इसलिए यहां नहीं आया हूं क्योंकि इस पर सवाल है कि मैं गठबंधन सरकार चला सकता हूं या नहीं। घटनाओं से पता चला है कि कुछ विधायकों द्वारा भी अध्यक्ष की भूमिका को खतरे में डाल दिया गया है।

वहीं, विश्वासमत से पहले बुधवार को जेडीएस-कांग्रेस सरकार का भविष्य अधर में लटकता दिखा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाया कि कांग्रेस-जदएस के बागी 15 विधायकों को जारी विधानसभा सत्र की कार्यवाही में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।

कांग्रेस के बागी विधायक बी सी पाटिल ने मीडिया को जारी एक वीडियो में कहा, हम माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय से खुश हैं, हम उसका सम्मान करते हैं। पाटिल के साथ कांग्रेस-जदएस के 11 अन्य विधायक भी थे जिन्होंने इस्तीफा दिया है। पाटिल ने कहा, ''हम सभी साथ हैं और हमने जो भी निर्णय किया है...किसी भी कीमत पर (इस्तीफों पर) पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता। हम अपने निर्णय पर कायम हैं। विधानसभा जाने का कोई सवाल नहीं है।

पढ़ें, Karnataka Floor Test LIVE UPDATES:

- कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने सदन में विश्वास मत प्रस्ताव पेश किया।

- फ्लोर टेस्ट के दौरान सदन में BSP विधायक एन महेश मौजूद नहीं हैं।

- कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने विधान सौध में कहा कि मैं सिर्फ इसलिए यहां नहीं आया हूं क्योंकि इस पर सवाल है कि मैं गठबंधन सरकार चला सकता हूं या नहीं। घटनाओं से पता चला है कि कुछ विधायकों द्वारा भी अध्यक्ष की भूमिका को खतरे में डाल दिया गया है।

- फ्लोर टेस्ट से पहले कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता येदियुरप्पा ने कहा कि हम 101 फीसदी आश्वस्त हैं। उनकी संख्या 100 से कम है और हम 105 हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उनकी हार होगी।

- बेंगलुरु: कांग्रेस के नेता सिद्धरमैया विधानसौधा पहुंचे। कर्नाटक सरकार को आज फ्लोर टेस्ट का सामना करना है।

Bengaluru: Congress leader Siddaramaiah arrives at Vidhana Soudha; Karnataka government to face floor test today. pic.twitter.com/40l1z9MvZ6

- कर्नाटक में बीजेपी के अध्यक्ष बीएस येदियुरप्पा और बीजेपी विधायक बेंगलुरू में स्थित विधानसौधा पहुंचे। कर्नाटक की सत्तारूढ़ जेडीएस-कांग्रेस सरकार को आज फ्लोर टेस्ट का सामना करना है।

Karnataka: BJP State President BS Yeddyurappa & BJP MLAs arrive at Vidhana Soudha in Bengaluru. Karnataka government will be facing floor test today. pic.twitter.com/MBvwjqz7L4