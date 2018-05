शक्ति परीक्षण LIVE: कर्नाटक की येदियुरप्पा सरकार रहेगी या जाएगी, आज शाम 4 बजे होगा फैसला

कर्नाटक में भाजपा की सरकार रहेगी या जाएगी, इसका फैसला आज को होगा। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राज्यपाल का फैसला पलटते हुए कहा कि शनिवार शाम चार बजे विधानसभा में शक्ति परीक्षण कराया जाए ताकि यह पता लगाया जा सके मुख्यमंत्री येदियुरप्पा के पास पर्याप्त बहुमत है या नहीं। राज्यपाल ने येदियुरप्पा को बहुमत साबित करने के लिए 15 दिनों का वक्त दिया था।



जस्टिस एके सीकरी, जस्टिस एसए बोबडे और जस्टिस अशोक भूषण की विशेष खंडपीठ ने कहा कि सदन को फैसला लेने दें और सबसे अच्छा तरीका शक्ति परीक्षण होगा। भाजपा की ओर से पेश पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने विश्वासमत साबित करने के लिए सोमवार तक का वक्त मांगा था लेकिन पीठ ने उससे इनकार कर दिया। साथ ही शक्ति परीक्षण गुप्त मतदान के माध्यम से कराने का अनुरोध किया भी न्यायाधीशों ने अस्वीकार कर दिया।

शक्ति परीक्षण लाइव अपडेट्स

10.20 AM जेडीएस नेता एचडी कुमारास्वामी बोले, मेरे लिए आज का दिन महत्वपूर्ण नहीं है। आने वाले दिन मेरे लिए महत्वपूर्ण होंगे। भाजपा हमारे विधायकों की खरीद-फरोक्त की कोशिश करेगी। सभी विधायक हमारे साथ हैं और कोई भी दूसरी तरफ नहीं है।

For me, today is not an important day, the important days will come in future. Up to 4 pm, BJP will try to poach our MLAs. All the MLAs are together, no one is going to go to the other side. None of our MLAs are trapped. Me & Siddaramaiah will go together: HD Kumaraswamy, JD(S) pic.twitter.com/v0i2hQa9wf — ANI (@ANI) May 19, 2018

10.10 AM:होटल शंगरी-ला से विधानसभा के लिए निकले कांग्रेस के विधायक

Bengaluru: Congress MLAs leave from Hotel Hilton for Vidhana Soudha. #KarnatakaElection2018 pic.twitter.com/3guny7ImIn — ANI (@ANI) May 19, 2018

10.00 AM: शंगरी-ला होटल में भाजपा विधायक दल की बैठक के लिए बस से पहुंचे भाजपा के विधायक। मीटिंग के बाद इन्हें फ्लोर टेस्ट के लिए विधानसभा ले जाया जाएगा।

Bus carrying BJP MLAs arrives at Shangri-La hotel in Bengaluru for the party legislature meeting. They will then be taken to the Assembly. #KarnatakaElection2018 pic.twitter.com/A9qUVOJWBR — ANI (@ANI) May 19, 2018

9.30 AM: फ्लोर टेस्ट के लिए कांग्रेस नेता व पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया विधानसभा पहुंचे।

9.20 AM: प्रोटेम स्पीकर पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट के लिए रवाना हुए कांग्रेस नेता और वकील अभिषेक मनु सिंघवी

Delhi: Congress lawyer Abhishek Manu Singhvi leaves for the Supreme Court for hearing in plea filed by Congress-JD(S) regarding the appointment of pro tem speaker KG Bopaiah today. pic.twitter.com/XJz6w2pEdo — ANI (@ANI) May 19, 2018

9.10 AM: विधायक रामालिंगा रेड्डी के लापता होने पर बोले कांग्रेस विधायक आनंद सिंह, वे हमारे संपर्क में हैं। वे सीधे विधानसभा पहुंचेंगे और निश्चित रूप से हमें वोट करेंगे।

Physically he is not with us but he is in contact with our leaders. He has to come to Vidhana Soudha today. He will definitely vote for us. He is with us. He will come back: Ramalinga Reddy on Congress MLA Anand Singh pic.twitter.com/8Et15LVq0i — ANI (@ANI) May 19, 2018

9.05 AM: कर्नाटक विधानसभा के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षाष आज शाम 4 बजे होना है फ्लोर टेस्ट।

Visuals of security outside Vidhana Soudha in Bengaluru. #FloorTest to be held at 4 pm today. #KarnatakaElection2018 pic.twitter.com/sfA8STkMt7 — ANI (@ANI) May 19, 2018

9.02 AM: भाजपा विधायक दल की बैठक के लिए शंगरी-ला होटल पहुंचे सीएम येदियुरप्पा। मीटिंग के बाद विधायकों संग विधानसभा के लिए रवाना होंगे येदियुरप्पा। इस बैठक में मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा और कर्नाटक के चुनाव प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर समेत बीजेपी के विधायक भी शामिल होंगे।

Bengaluru: CM BS Yeddyurappa arrives at Shangri-La hotel for the party legislature meeting. He will then leave for the Assembly with others. #KarnatakaElection2018 pic.twitter.com/h3covbXLkH — ANI (@ANI) May 19, 2018

9.00 AM: जेडीएस के विधायकों को लेकर बेंगलुरु के ली मेरिडियन होटल पहुंची बस

8.57 AM: सदानंद गौड़ा बोले, 4.30 तक का इंतजार कीजिए। बीएस येदियुरप्पा अगले पांच साल तक के लिए मुख्यमंत्री होंगे।

Wait till 4.30 pm. We will win and BS YeddyUrappa will be the CM for 5 years: Sadananda Gowda, BJP #KarnatakaElection2018 pic.twitter.com/VPzBkE2EVx — ANI (@ANI) May 19, 2018

8.55 AM: केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार कांग्रेस और जेडीएस दोनों का गठबंधन अपवित्र है। कर्नाटक की जनता उसे खारिज कर देगी।

Both Congress and JD(S) have an unholy alliance. They are going to be rejected, people are going to reject them: Union Minister Ananth Kumar #KarnatakaElection2018 pic.twitter.com/Yl2SIyb8YO — ANI (@ANI) May 19, 2018

8.50 AM: गुलाम नबी आजाद और मल्लिकार्जुन खड़गे होटल हिल्टन पहुंचे> यहां कांग्रेस और जेडीएस के विधायक मौजूद हैं। हैदराबाद से विधायकों को लाकर यहीं रखा गया है।

Numbers are against BJP. Numbers are in favor of us. MLAs are in our favour. We will form the govt: Ghulam Nabi Azad, Congress on #FloorTest in the Karnataka Assembly today #KarnatakaElection2018 pic.twitter.com/rASaQJnwrq — ANI (@ANI) May 19, 2018

8.40 AM: शंगरी-ला होटल के बाहर येदियुरप्पा ने कहा मैं 100 प्रतिशत बहुमत साबित करने जा रहा हूं।

100% I am going to have absolute majority. Tomorrow I am going to take all that decision which I promised to the people of Karnataka: CM BS Yeddyurappa #KarnatakaElection2018 pic.twitter.com/ouhYprTqhh — ANI (@ANI) May 19, 2018

आपको बता दें कि येदियुरप्पा के सामने 7 विधायकों की कमी है लेकिन वो फिर भी सदन के सामने टेस्ट में पास होने का दावा कर रहे हैं। वहीं, हैदराबाद से कांग्रेस और जेडीएस विधायकों से भरी हुई बसें कर्नाटक की सीमा में दाखिल हो गई हैं।

खरीद-फरोख्त के डर से कांग्रेस और जेडीएस ने अपने विधायकों को हैदराबाद भेज दिया था, जहां से देर रात उन्होंने बेंगलुरु की फ्लाइट ली. सुबह सेवेरे दोनों पार्टियों के विधायक बेंगलुरु पहुंच गए हैं। यहां पहुंचने के बाद विधायकों को बस से होटल हिल्टन ले जाया गया। कांग्रेस और जेडीएस का भी दावा है कि शक्ति परीक्षण में जीत उनके गठबंधन की ही होगी।

येदियुरप्पा की चिट्ठी सौंपी:

इससे पहले अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने अदालत के सामने वह चिट्ठी रखी, जिसे राज्यपाल को सौंपकर येदियुरप्पा ने सरकार बनाने का दावा पेश किया था।

सदन में साबित करेंगे बहुमत: रोहतगी ने कहा कि येदियुरप्पा कर्नाटक के सबसे बड़े दल के नेता हैं। उनके पास जरूरी विधायकों का समर्थन है और वे सदन में बहुमत साबित करने के लिए तैयार हैं।

कांग्रेस का विरोध: कांग्रेस और जेडीएस के वकील अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि राज्यपाल इन पत्रों के आधार पर सरकार गठित करने का न्योता नहीं दे सकते।

विस्तृत सुनवाई की जरूरत: पीठ ने कहा कि येदियुरप्पा को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने की राज्यपाल की कार्रवाई कानून के अनुरूप थी या नहीं, इस पर विस्तृत सुनवाई की जरूरत है। चूंकि इसमें काफी समय लगेगा, इसलिए हम चाहते हैं कि बहुमत का पता लगाने के लिए तत्काल सदन में शक्ति परीक्षण हो।

यह पीठ कर्नाटक में सरकार बनाने के लिए भाजपा को आमंत्रित करने के राज्यपाल के फैसले को चुनौती देने वाली कांग्रेस-जेडीएस की संयुक्त याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

चार निर्देश

मनोनयन पर रोक: न्यायालय ने राज्यपाल और राज्य सरकार को निर्देश दिया कि विधानसभा के लिए किसी भी ऐंग्लो इंडियन को मनोनीत नहीं किया जाए।

फैसला नहीं ले सकेंगे : विशेष खंडपीठ ने बहुमत परीक्षण होने तक राज्य सरकार द्वारा किसी भी तरह का नीतिगत फैसला लेने पर रोक भी लगा दी है।

प्रोटेम स्पीकर चुनें:

पीठ ने तत्काल विधानसभा के लिए अस्थाई अध्यक्ष(प्रोटेम स्पीकर) नियुक्त करने का निर्देश दिया है। अस्थाई अध्यक्ष ही नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाएंगे।

विधायकों को सुरक्षा दें: अदालत ने राज्य के पुलिस महानिदेशक को आदेश दिया कि कांग्रेस व जेडीएस के विधायकों को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराएं।

अब राज्यपाल की कार्रवाइयों पर निगरानी, SC करेगा विवेकाधिकार की समीक्षा

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश हमारे उस रुख को सही साबित करता है कि राज्यपाल ने असंवैधानिक तरीके से काम किया था। भाजपा ने बिना बहुमत के सरकार गठित करने का धोखा दिया था लेकिन न्यायालय ने उसे नकार कर दिया।

प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति

राज्यपाल ने भाजपा के वरिष्ठ विधायक केजी बोपैया को कर्नाटक विधानसभा का अस्थायी अध्यक्ष (प्रोटेम स्पीकर) नियुक्त किया गया। वह आज सदन में शक्ति परीक्षण कराएंगे।

कांग्रेस का विरोध

कांग्रेस ने प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह सब 'जालसाजी' करके बहुमत साबित करने के लिए किया गया है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि हम बोपैया को विधानसभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाये जाने के खिलाफ अदालत जाएंगे।

मौजूदा गणित

222 कुल सीटें, क्योंकि दो सीटों पर मतदान नहीं हुआ

221 विधायक चुने गए, क्योंकि कुमारस्वामी दो सीटों से जीते

220 विधायक बचे, क्योंकि एक विधायक प्रोटेम स्पीकर बन गए

111 विधायकों का समर्थन जरूरी होगा बहुमत साबित करने को

104 विधायक भाजपा के पास (बहुमत से 7 कम)

116 कांग्रेस-जेडीएस के पास (बहुमत से 5 ज्यादा)