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कावेरी जल छोड़ने के आदेश पर कर्नाटक में प्रदर्शन तेज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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नंबर गेम 3500 क्यूसेक पानी देने के निर्देश क्रॉसर --कावेरी जल विनियमन समिति ने

कावेरी जल छोड़ने के आदेश पर कर्नाटक में प्रदर्शन तेज

मांड्या (कर्नाटक), एजेंसी। कन्नड़ कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को मांड्या में कावेरी जल विनियमन समिति (सीडब्ल्यूआरसी) के निर्देश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया। सीडब्ल्यूआरसी ने कर्नाटक को 15 दिनों तक तमिलनाडु के लिए रोजाना 3,500 क्यूसेक कावेरी का पानी छोड़ने का निर्देश दिया है। विरोध-प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय की फिल्म ‘जन नायकन’ के पोस्टर फाड़ दिए। साथ ही जिला कलेक्टर के जरिए राज्य सरकार को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें तमिलनाडु के लिए कावेरी का पानी ना छोड़ने का आग्रह किया गया और मांड्या में किसानों के आंदोलन के प्रति समर्थन व्यक्त किया।

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प्रदर्शनकारियों की मांग

एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार संबंधित अधिकारियों को बताएं कि हमारे पास पीने का पानी भी नहीं है और ना ही हमारे मवेशियों के लिए पानी है। लोग बहुत मुश्किल हालात में हैं। उनसे हमें कुछ और समय देने का अनुरोध करें। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि राज्य में पीने के पानी के संकट को देखते हुए कर्नाटक कावेरी का एक बूंद पानी नहीं दे सकता। उन्होंने कहा कि अगर सरकार तमिलनाडु के लिए पानी छोड़ने का फैसला करती है तो आंदोलन और तेज हो जाएगा।

गुरुश्री थिएटर को घेरा

प्रदर्शनकारियों ने फिल्म ‘जन नायकन’ की स्क्रीनिंग के दौरान गुरुश्री थिएटर को घेर लिया और परिसर के बाहर प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान लोगों ने मांग की कि ‘जन नायकन’ की स्क्रीनिंग तुरंत रोकी जाए और प्रबंधन से शो रोकने का आग्रह करते हुए एक ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों के साथ बातचीत के बाद थिएटर प्रबंधन ने उन्हें आश्वासन दिया कि फिल्म की स्क्रीनिंग रद्द कर दी जाएगी।

सड़क जाम कर जताया विरोध

प्रदर्शनकारियों के एक अन्य समूह ने मैसूरु-बेंगलुरु हाईवे पर सर एम. विश्वेश्वरैया की प्रतिमा के पास सड़क पर जाम लगा दिया। इससे वाहनों की आवाजाही बाधित हुई। यातायात को सामान्य करने के लिए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। मैसूरु में प्रदर्शनकारियों ने अग्रहारा सर्कल पर खाली जग लेकर प्रदर्शन किया और मांग की कि किसी भी हाल में कावेरी का पानी तमिलनाडु को ना दिया जाए।

आदेश के खिलाफ अपील की तैयारी

कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने बुधवार को कहा था कि राज्य कावेरी का पानी छोड़ने के आदेश के खिलाफ अपील करेगा। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार अपना कानूनी जवाब तैयार कर रही है और सही मंच के जरिए तुरंत राहत की मांग करेगी। मुख्यमंत्री ने तमिलनाडु के अपने समकक्ष को कावेरी जलाशयों का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया है, ताकि वे खुद देख सकें कि भीषण सूखे के कारण पानी की कितनी कमी है।

डीएमके ने कर्नाटक सरकार को घेरा

चेन्नई। डीएमके के वरिष्ठ नेता टीकेएस इलांगोवन ने गुरुवार को कहा कि कर्नाटक सरकार का कावेरी नदी पर कोई अधिकार नहीं है और पानी के बंटवारे पर फैसला लेने का अधिकार सिर्फ सीडब्ल्यूएमए के पास है। वर्ष 2018 में केंद्र ने तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी के बीच नदी के पानी के बंटवारे को लेकर विवाद को सुलझाने के लिए कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (सीडब्ल्यूएमए) का गठन किया था। नदी से जुड़े राज्यों के सदस्यों के अलावा, बोर्ड में केंद्र का एक प्रतिनिधि भी होता है। विवाद को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक के मुख्यमंत्री के बीच प्रस्तावित बैठक पर प्रतिक्रिया देते हुए डीएमके प्रवक्ता ने इस कोशिश को दिखावा बताया। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री से बात करने का क्या फायदा? वह इस बात पर अड़े हैं कि मेकेदातु में बांध बनाएंगे। उन्होंने कहा कि बातचीत करने के बजाय ट्रिब्यूनल से निर्माण रोकने की अपील की जानी चाहिए।

तीन अगस्त को प्रदर्शन का ऐलान

तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन ने गुरुवार को तीन अगस्त को तंजावुर में एक बड़े विरोध प्रदर्शन की घोषणा की। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ताधारी टीवीके सरकार किसानों के मुद्दों, जैसे कृषि ऋण माफी, मेकेदातु बांध प्रोजेक्ट और मेट्टूर बांंध को खोलने में देरी, पर विफल रही है। स्टालिन ने कहा कि यह विरोध प्रदर्शन तमिलनाडु विधानसभा में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन के नेतृत्व में होगा। इसमें कावेरी जल में तमिलनाडु के वाजिब हिस्से की सुरक्षा और डेल्टा किसानों के लिए विशेष राहत पैकेज की मांग की जाएगी।

प्रश्न और उत्तर

कावेरी जल विनियमन समिति (सीडब्ल्यूआरसी) ने कर्नाटक को कितने पानी का निर्देश दिया है?
सीडब्ल्यूआरसी ने कर्नाटक को 15 दिनों तक तमिलनाडु के लिए रोजाना 3,500 क्यूसेक कावेरी का पानी छोड़ने का निर्देश दिया है।

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