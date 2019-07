कर्नाटक संकट: बेंगलुरू में गुलाम नबी आजाद, मुंबई में डीके शिवकुमार लिए गए हिरासत में

मुंबई में एक फाइव स्टार होटल के बाहर कर्नाटक सरकार बागी विधायकों से मिलने बारिश में करीब पांच घंटे तक इंतजार कर रहे कांग्रेस के संकटमोचक डीके शिवकुमार को मुंबई पुलिस ने बुधवार को हिरासत में ले लिया। शिवकुमार इससे पहले अपनी जान को खतरा बता चुके थे। शिवकुमार से मिलने आए मुंबई कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा को भी हिरासत में लेकर पुलिस वैन में ले जाया गया।

हिरासत में गुलाम नबी आजाद और डीके शिवकुमार

जबकि, दूसरी तरफ बेंगलुरू में राजभवन के बाहर प्रदर्शन करते वक्त कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद को भी हिरासत में लिया गया।

Congress leaders including Ghulam Nabi Azad detained while protesting near Raj Bhawan in Bengaluru pic.twitter.com/zt3Na7tQH6