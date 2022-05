कर्नाटक: ठेकेदार पाटिल की सुसाइड के बाद एक और कॉन्ट्रैक्टर आया तंग, रिश्वत को लेकर PMO को लिखा पत्र

यारीस्वामी का दावा है कि दोनों ने उनसे रिश्वत के तौर पर 30-40% कमीशन की मांग की। उन्होंने कहा कि इतनी रिश्वत देने की वजह से ठेकेदार काम नहीं कर पा रहे हैं। प्रोजेक्ट की कुल कीमत 15 लाख रुपये थी।

Mon, 02 May 2022

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान,बेंगलुरु

