कर्नाटक कांग्रेस विधायक मारपीट: जेएन गणेश पार्टी से निलंबित, एफआईआर दर्ज

कर्नाटक कांग्रेस प्रदेश समिति ने कांग्रेस विधायक जेएन गणेश को पार्टी से निलंबित कर दिया है। गणेश पर अपनी ही पार्टी के विधायक आनंद सिंह से हाथापाई का आरोप है। इस मामले में आनंद सिंह ने गणेश पर एफआईआर दर्ज कराई है। गणेश ने सोमवार को दावा किया कि शनिवार की रात एक निजी रिजॉर्ट में अपने साथी विधायक आनंद सिंह के साथ हुई कथित झड़प में वह भी जख्मी हुए थे। कांग्रेस के दोनों विधायकों के बीच हुई कथित झड़प के कारण अपने सभी विधायकों को एकजुट रखने की पार्टी की कोशिशों को झटका लगा था।

Karnataka: FIR filed against Congress MLA JN Ganesh by Congress MLA Anand Singh on charges of assault. https://t.co/OEou9VpTGu

कर्नाटक में घमासान: कांग्रेस के दो विधायक भिड़े, एक अस्पताल में भर्ती

A Special Committee has been constituted by Congress party under Deputy Chief Minister of Karnataka G Parameshwara with State Ministers Krishna Byre Gowda & KJ George as members to investigate the clash issue between party members. https://t.co/g0WsLQecRB