कर्नाटक में कांग्रेस को झटका, विधायक आनंद सिंह ने दिया इस्तीफा

कर्नाटक में कांग्रेस-जेडीएस सरकार (Congress-JDS Government) को सोमवार को एक और झटका लगा है। कांग्रेस से विजयनगर से विधायक आनंद सिंह ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है।

Karnataka: Congress MLA from Vijayanagar, Anand Singh, resigns from his assembly membership, submits his resignation to Speaker KR Ramesh Kumar. (file pic) pic.twitter.com/pQvSuRoOxF