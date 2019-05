कर्नाटक: मंत्रिमंडल में फेरबदल पर कांग्रेस विधायक अजय सिंह बोले- मैं भी चाहता हूं मंत्री पद मगर...

गठबंधन सरकार बचाने के लिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी द्वारा अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल किए जाने की रिपोर्टों के बीच कांग्रेस विधायज अजय सिंह ने कहा कि मैं भी मंत्री पद चाहता हूं। मैं यह फैसला पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और हाई कमांड पर छोड़ता हूं कि वे किसे समायोजित करते हैं। हमारी पहली प्राथमिकता है कि हमें सरकार को जारी रखने की जरूरत है, जो 1 साल पूरा करेगी। पार्टी हमेशा पहले होती है। इससे पहले कैबिनेट में फेरबदल को लेकर जनता दल(एस)-कांग्रेस समन्वय समिति के प्रमुख सिद्दरमैया ने मंगलवार को कहा कि यह महज तीन खाली पदों को भरने के लिए विस्तार होगा।

Ajay Singh, Karnataka Congress MLA on upcoming State Cabinet reshuffle: I'm also an aspirant. It's left to the party seniors & High Command whom they accommodate. The first choice is that you need to continue the govt which will complete 1 year. Party is always first. pic.twitter.com/QZWp2gNgYB