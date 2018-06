हम फिट तो इंडिया फिटः पीएम मोदी के चैलेंज पर कुमारस्वामी का आया ये जवाब

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने फिटनेस को लेकर कितने अलर्ट रहते हैं ये तो सभी जानते हैं। लेकिन अपनी फिटनेस के लिए वह क्या-क्या करते हैं इसका प्रमाण उन्होंने अपने वीडियो से दिया है। पीएम मोदी ने अपने एक्सरसाइज का एक वीडियो शेयर करते हुए कर्नाटक के मुख्यमंत्री कुमारस्वामी और टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा को चैलेंज दिया है। वहीं पीएम के चैलेंज पर कुमारस्वामी ने उन्हें धन्वाद देते हुए कहा है कि मेरे स्वास्थ्य के प्रति आपकी चिंता के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

दरअसल कुछ समय पहले खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने 'हम फिट तो इंडिया फिट' चैलेंज शुरू किया था। इसी चैलेंज के तहत टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चैलेंज किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विराट कोहली के फिटनेस चैलेंज को स्वीकार करते हुए ट्विटर पर एक वीडियो जारी किया है, जिसमें वह योग और एक्‍सरसाइज करते दिख रहे हैं। इस वीडियो में पीएम मोदी पार्क में कई तरह के अभ्यास करते दिख रहे हैं।

आपको बता दें कि विराट कोहली ने 23 मई को एक्सरसाइज का एक वीडियो शेयर करते हुए अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा, क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी और पीएम नरेंद्र मोदी को फिटनेस चैलेंज दिया था।

इस फिटनेस चैलेंज को पूरा करते हुए पीएम मोदी ने आगे ये फिटनेस चैलेंज कुमारस्वामी के अलावा टेबल टेनिस प्लेयर मनिका बत्रा को भी दिया है।. इसके अलावा पीएम मोदी ने देशभर के उन सभी आईपीएस अफसरों को भी फिटनेस चैलेंज दिया है जिनकी उम्र 40 साल से अधिक है।

I am very happy that PM Modi has nominated me for the #FitnessChallenge. This is a very good initiative by PM sir. Not only sports persons but everyone one must follow a fitness routine: Manika Batra, Table Tennis Player pic.twitter.com/XTtDyGWquS — ANI (@ANI) June 13, 2018

उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि ये मेरे मॉर्निंग एक्सरसाइज की कुछ झलक है। योगा के अलावा मैं ट्रैक पर टहलता हूं, जो प्रकृति के पांच तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से प्रेरित है। इसके अलावा मैं सांस की एक्सरसाइज भी करता हूं। पीएम मोदी ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी और खिलाड़ी मनिका बत्रा को फ़िटनेस चैलेंज के लिए नॉमिनेट किया।

कुमारस्वामी का जवाब

पीएम मोदी के फ़िटनेस चैलेंज पर कर्नाटक के सीएम एचडी कुमारस्वामी ने ट्वीट किया है। डियर नरेंद्र मोदी जी. ये मेरे लिए सम्मान की बात है। मेरे स्वास्थ्य के प्रति आपकी चिंता के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। शारीरिक फ़िटनेस सभी के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं मुहिम का समर्थन करता हूं। योग-ट्रेडमिल मेरी दिनचर्या का हिस्सा हैं। फिर भी मुझे अपने राज्य के विकास के फ़िटनेस की ज्यादा चिंता है और इसके लिए आपका सहयोग चाहिए।

वहीं पीएम मोदी की चुनौती पर टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा ने कहा कि मैं काफी खुश हूं कि पीएम मोदी ने मुझे फिटनेस चैलेंज दिया। पीएम के द्वारा यह काफी अच्छी पहल है। न केवल खिलाड़ियों को, बल्कि सभी को फिटनेस रूटीन फॉलो करना चाहिए।

PM always talks about fitness of the youth so that they can take our country forward. There are a few Prime Ministers who would share such videos. There's positivity in this campaign & it's non-political: Union Minister Rajyavardhan Singh Rathore on PM Modi's #FitnessChallenge pic.twitter.com/s0k0yqi48y — ANI (@ANI) June 13, 2018

उधर केन्‍द्रीय मंत्री राज्‍यवर्धन राठौर ने कहा है कि बहुत कम प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो अपनी फिटनेस वीडियो लोगों के साथ शेयर करते हैं। पीएम ने वीडियो हमारे साथ शेयर किया है और आवाह्न किया है कि हम लोगों के जीवन में चुनौतियां रहती हैं। डेडलाइन होती है लेकिन वो जिम्‍मेदारी हम सब एक ही शर्त पर पूरा कर सकते हैं। वो शर्त स्‍वास्‍थ्‍य है क्‍योंकि सेहत ही नहीं होगी तो हम जिम्‍मेदारियां भी नहीं निभा सकते।

