कर्नाटक में फिर से होगा नेतृत्व परिवर्तन? अमित शाह के दौरों से और तेज हुए कयास

कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को कमान संभाले महज 9 महीने का ही वक्त बीता है। लेकिन होम मिनिस्टर अमित शाह के दौरे से एक बार फिर से राज्य में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाएं चल रही हैं।

इस खबर को सुनें