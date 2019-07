चौथी बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने येदियुरप्पा, सोमवार को पेश करेंगे विश्वास मत, जानें क्या कहा

कुमारस्वामी सरकार गिरने के तीन दिन बाद कर्नाटक भाजपा के अध्यक्ष बी एस येदियुरप्पा ने शुक्रवार को चौथी बार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल वजूभाई वाला ने राजभवन में आयोजित एक समारोह में 76 साल के येदियुरप्पा को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा सोमवार को सुबह 10 बजे विश्वास मत पेश करेंगे।

मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि मैं कर्नाटक की जनता का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे मुख्यमंत्री बनने का अवसर दिया है। मेरा मुख्यमंत्री का यह पद राज्य के लोगों के सम्मान के लिए है।

Karnataka Chief Minister BS Yediyurappa: I have taken two prominent decisions in the Cabinet meeting. In addition to the Prime Minister Kisan Scheme, I will also provide two installments of Rs. 2000 to the beneficiaries. https://t.co/gmvosXUSr5