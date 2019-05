Karnataka: शुरुआती रुझानों में BJP की बढ़त से कार्यकर्ताओं में उत्साह, बेंगलुरु ऑफिस के बाहर जश्न का माहौल

कर्नाटक में लोकसभा चुनाव परिणाम के रुझान आने शुरू हो गए हैं। शुरूआती रुझानों में बीजेपी ने जबरदस्त बढ़त बना ली है। इसी बीच बेंगलुरू स्थित बाजपा कार्यालय के बाहर जश्न मनाना शुरू कर दिया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं लड्‌डू बांटकर खुशियां मना रहे है। बीजेपी ऑफिस के बाहर की तस्वीरें सामने आई हैं-

Karnataka: Visuals of celebrations outside BJP office in Bengaluru. #LokSabhaElectionResults pic.twitter.com/EtjrSBDP25