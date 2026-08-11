कर्नाटक में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा जल्द होगा : शिवकुमार
कर्नाटक में मंत्रिमंडल विस्तार के एक सप्ताह बाद नए मंत्रियों को विभाग आवंटित नहीं किए गए हैं। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने संकेत दिया है कि विभागों का बंटवारा जल्द ही किया जाएगा। मंगलवार को विभाग आवंटित करने की संभावना है और कांग्रेस आलाकमान से चर्चा की गई है। विधानसभा का मानसून सत्र 13 से 27 अगस्त तक होगा।
कोलार (कर्नाटक), एजेंसी। कर्नाटक में मंत्रिमंडल विस्तार के एक सप्ताह बाद भी नए मंत्रियों को विभाग आवंटित नहीं किए गए हैं। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने संकेत दिया है कि विभागों का बंटवारा जल्द से जल्द किया जाएगा। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक मंगलवार को विभागों का आवंटन होने की सबसे अधिक संभावना है। शिवकुमार ने सोमवार को यहां पत्रकारों से कहा कि मैंने कांग्रेस आलाकमान से चर्चा की और दिल्ली से आया हूं। उन्होंने संकेत दिया कि विभागों के आवंटन को जल्द मंजूरी मिल जाएगी। विधानसभा में कम से कम दो और विधायकों को मंत्री बनाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इन सभी मुद्दों पर विधानसभा सत्र समाप्त होने के बाद ही चर्चा होगी।
उन्होंने कहा कि अभी इस पर कोई चर्चा नहीं है। फिलहाल केवल विभागों का आवंटन हो रहा है और सत्र से पहले यह कर दिया जाएगा। कर्नाटक विधानसभा का मानसून सत्र 13 से 27 अगस्त तक चलेगा।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें