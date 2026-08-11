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कर्नाटक में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा जल्द होगा : शिवकुमार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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कर्नाटक में मंत्रिमंडल विस्तार के एक सप्ताह बाद नए मंत्रियों को विभाग आवंटित नहीं किए गए हैं। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने संकेत दिया है कि विभागों का बंटवारा जल्द ही किया जाएगा। मंगलवार को विभाग आवंटित करने की संभावना है और कांग्रेस आलाकमान से चर्चा की गई है। विधानसभा का मानसून सत्र 13 से 27 अगस्त तक होगा।

कर्नाटक में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा जल्द होगा : शिवकुमार

कोलार (कर्नाटक), एजेंसी। कर्नाटक में मंत्रिमंडल विस्तार के एक सप्ताह बाद भी नए मंत्रियों को विभाग आवंटित नहीं किए गए हैं। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने संकेत दिया है कि विभागों का बंटवारा जल्द से जल्द किया जाएगा। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक मंगलवार को विभागों का आवंटन होने की सबसे अधिक संभावना है। शिवकुमार ने सोमवार को यहां पत्रकारों से कहा कि मैंने कांग्रेस आलाकमान से चर्चा की और दिल्ली से आया हूं। उन्होंने संकेत दिया कि विभागों के आवंटन को जल्द मंजूरी मिल जाएगी। विधानसभा में कम से कम दो और विधायकों को मंत्री बनाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इन सभी मुद्दों पर विधानसभा सत्र समाप्त होने के बाद ही चर्चा होगी।

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उन्होंने कहा कि अभी इस पर कोई चर्चा नहीं है। फिलहाल केवल विभागों का आवंटन हो रहा है और सत्र से पहले यह कर दिया जाएगा। कर्नाटक विधानसभा का मानसून सत्र 13 से 27 अगस्त तक चलेगा।

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