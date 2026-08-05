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नाराज विधायकों से डीके शिवकुमार मिले

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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कर्नाटक में हाल ही में कैबिनेट विस्तार के विरोध के बीच मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने नाराज विधायकों से मुलाकात की। उन्होंने किसी भी बगावत से इनकार किया और पार्टी के अंदर डैमेज कंट्रोल की कोशिश की। विधायक यशवंतरायगौडा वी पाटिल ने इस्तीफा वापस लिया, जबकि एस आर श्रीनिवास सुलह की ओर बढ़ते दिखे।

नाराज विधायकों से डीके शिवकुमार मिले

बेंगलुरु, एजेंसी। कर्नाटक में हाल ही में हुए कैबिनेट विस्तार को लेकर चल रही नाराजगी के बीच मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और पार्टी महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने बुधवार को नाराज विधायकों से मुलाकात की। शिवकुमार ने पार्टी में किसी भी तरह की बगावत से इनकार किया। इस कवायद को पार्टी द्वारा डैमेज कंट्रोल (नुकसान की भरपाई) की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि जिन विधायकों को कैबिनेट में जगह नहीं मिली, उनके समर्थकों का विरोध बढ़ रहा था। नाराज विधायकों को मनाने के लिए कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष बीके हरिप्रसाद और कुछ अन्य मंत्रियों ने भी ऐसी ही कोशिशें कीं।

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इसका असर भी हुआ और विधायक यशवंतरायगौडा वी पाटिल ने सोमवार को अपने विधायक पद से दिया गया इस्तीफा वापस ले लिया।गुब्बी के विधायक एस आर श्रीनिवास, जिन्होंने मंगलवार को मंत्री न बनाए जाने पर कड़ी नाराजगी जताई थी, बुधवार को शिवकुमार के साथ बैठक के बाद सुलह के मूड में दिखे। मंत्रियों के एक समूह ने वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री टीबी जयचंद्र तथा बेंगलुरु के विधायक एम कृष्णप्पा और उनके बेटे प्रिया कृष्णा से मुलाकात की, ताकि उन्हें मनाया जा सके।

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