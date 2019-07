बीएस येदियुरप्पा आज कर्नाटक के राज्यपाल से मिलकर नई सरकार बनाने का करेंगे दावा

कर्नाटक बीजेपी प्रसिडेंट (Karnataka BJP President) बीएस येदियुरप्पा (BS Yeddyurappa) आज ही नई सरकार बनाने का दावा पेश करने जा रहे हैं। उन्होंने शुक्रवार की सुबह मीडिया से बात करते हुए इस बात की जानकार दी।

येदियुरप्पा ने कहा कि वे राज्यपाल वजुभाई वाला से राजभवन में मिलकर नई सरकार बनाने का दावा करेंगे। इसके साथ ही, उन्होंने कहा कि वे राज्यपाल से इस बात का अनुरोध करेंगे कि वे आज ही शपथ ग्रहण समारोह आयोजित करे।

BS Yeddyurappa, BJP, #Karnataka: I am going to meet the Governor today at 10am to stake claim to form the government and I will request him to hold oath ceremony today itself. pic.twitter.com/8cSQ5p8Ph2