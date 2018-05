कर्नाटक: BJP ने पहले किया येदियुरप्पा के शपथ लेने का ट्वीट, फिर कर दिया डिलीट

कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद सत्ता में आने को लेकर भाजपा, कांग्रेस, जेडी(एस) में अभी भी रस्साकशी चल रही है। इसी बीच कर्नाटक भाजपा ने बीएस येदियुरप्पा के गुरुवार को शपथ लेने को लेकर ट्वीट कर दिया। ट्वीट में लिखा हुआ था, 'बीएस येदियुरप्पा गुरुवार सुबह 9.30 बजे राजभवन में कर्नाटक के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे।' हालांकि, बाद में इस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया। बता दें, कर्नाटक भाजपा के हैंडल के अलावा कर्नाटक के राजाजीनगर से भाजपा विधायक सुरेश कुमार ने भी इस बारे ट्वीट किया था। सुरेश कुमार ने ट्वीट करते हुए कहा था कि येदियुरप्पा गुरुवार सुबह मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। कर्नाटक भाजपा के बाद सुरेश कुमार ने भी अपने हैंडल से ट्वीट को डिलीट कर दिया।

कर्नाटक: हार पर बोलते हुए विधायकों की बैठक में भावुक हुए सिद्धारमैया

Karnataka BJP deletes the tweet announcing BS Yeddyurappa's swearing-in as Chief Minister of Karnataka, tomorrow. #KarnatakaElectionResults2018 pic.twitter.com/KtoaJFXA5C