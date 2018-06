बूढ़ों और जरूरतमंदों को फ्री में राइड देता है ये ऑटोवाला

कर्नाटक का रहने वाला ऑटो ड्राइवर बूढ़ों और प्रेग्नेंट महिलाओं और अन्य जरूरतमंदों को अपने ऑटो में फ्री में सवारी करवाता है। इस ऑटो ड्राइवर का नाम मुन्नेसा मंगोली है जो बीए पास है। 42 साल के मंगोली का कहना है कि पढ़ाई के बाद मनचाही नौकरी न मिलने पर उन्होंने 11 साल पहले ऑटो चलाना शुरू किया। वे बूढ़ों, प्रेग्नेंट महिलाओं, आर्मी के जवानों और कई जरूरतमंदों को फ्री में राइड देते हैं।

मुन्नेसा को यह ऑटो चलाने के लिए रोज 250 रुपए फी देनी पड़ती है। इसके बावजूद वे यह नेक काम करते है। उनका कहना है कि इसकी प्रेरणा उन्हें तब मिली जब उनके सामने एक प्रेग्नेंट महिला की समय पर अस्पताल न पहुंचने पर मृत्यु हो गई थी। उन्होंने बताया कि 2015 से अबतक उन्होंने 2000 लोगों को फ्री राइड दी है।

