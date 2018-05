कर्नाटकः चुनावी समर में आज से हुंकार भरेंगे पीएम मोदी, मैसुर-बेलगावी व उडुपी में करेंगे 3 रैलियां

कर्नाटक में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। चुनाव जीतने को लेकर अब सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। आज (मंगलवार) 1 मई से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर्नाटक के रण में उतरेंगे। पीएम मोदी आज यहां तीन रैलियों को संबोधित करने वाले हैं।

#TopStory Prime Minister Narendra Modi to address public rallies in Karnataka's Mysuru, Udupi and Belagavi (File pic) pic.twitter.com/t72byiFEWv