कर्नाटक चुनाव: बारिश बन सकती है विलेन, वोटिंग से पहले बिगड़ा मौसम

कल शनिवार को होने वाले कर्नाटक चुनाव पर बारिश के घनघोर बादल मंडरा रहे हैं। आज गुरुवार की शाम दक्षिण भारत के कई इलाकों में तेज बारिश हुई है। बारिश के चलते कुछ जगहों पर जलभराव भी हुआ है।

बारिश के चलते कई जगह यातायात भी बाधित रहा। अब सवाल यह उठता है कि अगर कल शनिवार को भी दक्षिण भारत में मौसम खराब रहा और बारिश हुई तो पार्टियां इसका क्या हल निकालेंगी। मौसम विभाग ने भी कर्नाटक में मतदान के दिन बारिश का अनुमान जताया है। अगर बारिश हुई तो साफ तौर पर इस मतदान पर भी असर देखने को मिल सकता है।

#Visuals from Bengaluru following rainfall in the district #Karnataka pic.twitter.com/MBiNpNNmg6