कर्नाटक : सिद्दगंगा मठ में स्वामी शिवकुमार से मिले अमित शाह, लिया आर्शीवाद

कर्नाटक विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस और बीजेपी सहित सभी राजनीतिक दल तैयारियों में जुटे हुए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के कर्नाटक दौरे के बाद अमित शाह भी कर्नाटक पहुंचे हैं। बीजेपी अध्यक्ष आज से दो दिन के कर्नाटक दौरे पर हैं। सोमवार को बीजेपी अध्यक्ष सबसे पहले टुमकुर स्थित सिद्दगंगा मठ पहुंचे और श्री शिवकुमार स्वामी जी का आशीर्वाद लिया। अमित शाह ने खुद ट्वीट कर तस्वीरें शेयर कीं।

मुलाकात के बाद अमित शाह ने कहा कि उन्हें स्वामी जी का आशीर्वाद मिला। हमारी पार्टी बीएस येदुरप्पा के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है। ऐसे में स्वामी जी का आशीर्वाद हमारी ताकत बढ़ाने और हमें ऊर्जा देने का काम करेगा।

Today I had the good fortune to seek blessings from the 'Walking God' Sri Sri Sri Shivakumara Swamiji of Siddhaganga Mutt, Tumakuru. His tireless work even at his advanced age is inspiring. His life is a living lesson and guiding light for all of us. pic.twitter.com/QVDYOSgpAE