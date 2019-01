कर्नाटक के करवड़ में एक नाव के डूबने से कम से कम 16 लोगों की मौत हुई हैं। एएनआई के मुताबिक, नाव में कुल 24 लोग सवार थे। इस घटना के बाद कोस्ट गार्ड्स और मछुआरों ने 16 शवों को पानी से बाहर निकाला है। यह घटना सोमवार सुबह हुई है। राहत एवं बचाव कार्य जारी है।

Karnataka: 16 bodies recovered by the Indian Navy and India Coast Guard after a ferry boat capsized with 24 persons near Karwar earlier today. Search operation continues. pic.twitter.com/GQLN2po0Rf